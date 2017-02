67屆柏林影展 主要得獎名單

第67屆柏林影展得獎名單今天揭曉,匈牙利女導演伊爾蒂蔻恩伊達(IldikoEnyedi)執導的「肉與靈」(On Body and Soul,暫譯)奪得本屆影展最大獎項最佳影片金熊獎。

以下是柏林影展主要得獎名單(影片名稱暫譯):

最佳影片金熊獎:「肉與靈」(Testrol es lelekrol ; On Body and Soul),導演伊爾蒂蔻恩伊達,匈牙利。

評審團大獎銀熊獎:「費莉絲蒂」(Felicite),塞內加爾導演阿蘭高米斯(Alain Gomis),法國/塞內加爾/比利時/德國/黎巴嫩。

最佳導演銀熊獎:芬蘭導演阿基郭利斯馬基(Aki Kaurismaki),執導作品「希望的另一面」(Toivon tuolla puolen ; The Other Side of Hope),芬蘭/德國。

最佳女演員銀熊獎:南韓女星金敏喜(Kim Min-hee),主演南韓導演洪尚秀(Hong Sang-soo)執導的「夜晚海邊獨自一人」(Bamui haebyun-eoseo honja ; On the Beach at Night Alone),南韓。

最佳男演員銀熊獎:奧地利男星喬治佛瑞德區(Georg Friedrich),主演湯瑪斯阿斯蘭(Thomas Arslan)執導的德國電影「明亮的夜」(Helle Naechte ; Bright Nights),德國/挪威。

傑出藝術貢獻銀熊獎(剪輯):丹娜布內斯庫(Dana Bunescu),羅馬尼亞導演卡林彼得奈特(Calin Peter Netzer)執導的「安娜,我的愛」(Ana, mon amour),羅馬尼亞/德國/法國。

最佳劇本銀熊獎:「不思議女人」(Una mujer fantastica ; A Fantastic Woman),編劇賽巴斯蒂安李歐(Sebastian Lelio)和龔薩洛馬薩(Gonzalo Maza),智利/美國/德國/西班牙。

阿爾弗雷德鮑爾獎(Alfred Bauer Prize):「足跡」(Pokot ; Spoor),波蘭導演安格妮茲卡賀蘭(Agnieszka Holland),波蘭/德國/捷克/瑞典/斯洛維尼亞。

泰迪熊獎(同志相關議題最佳劇情片,Teddy for best feature film with gay or lesbian context):「不思議女人」,智利導演賽巴斯蒂安李歐,智利/美國/德國/西班牙。

泰迪熊獎(同志相關議題最佳紀錄片,Teddy for best documentary film with gay or lesbian context),台灣導演黃惠偵(Huang Hui-chen)執導的「日常對話」,台灣。1060219

