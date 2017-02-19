67屆柏林影展 主要得獎名單

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第67屆柏林影展得獎名單今天揭曉，匈牙利女導演伊爾蒂蔻恩伊達（IldikoEnyedi）執導的「肉與靈」（On Body and Soul，暫譯）奪得本屆影展最大獎項最佳影片金熊獎。

以下是柏林影展主要得獎名單（影片名稱暫譯）：

最佳影片金熊獎：「肉與靈」（Testrol es lelekrol ; On Body and Soul），導演伊爾蒂蔻恩伊達，匈牙利。

評審團大獎銀熊獎：「費莉絲蒂」（Felicite），塞內加爾導演阿蘭高米斯（Alain Gomis），法國/塞內加爾/比利時/德國/黎巴嫩。

最佳導演銀熊獎：芬蘭導演阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki），執導作品「希望的另一面」（Toivon tuolla puolen ; The Other Side of Hope），芬蘭/德國。

最佳女演員銀熊獎：南韓女星金敏喜（Kim Min-hee），主演南韓導演洪尚秀（Hong Sang-soo）執導的「夜晚海邊獨自一人」（Bamui haebyun-eoseo honja ; On the Beach at Night Alone），南韓。

最佳男演員銀熊獎：奧地利男星喬治佛瑞德區（Georg Friedrich），主演湯瑪斯阿斯蘭（Thomas Arslan）執導的德國電影「明亮的夜」（Helle Naechte ; Bright Nights），德國/挪威。

傑出藝術貢獻銀熊獎（剪輯）：丹娜布內斯庫（Dana Bunescu），羅馬尼亞導演卡林彼得奈特（Calin Peter Netzer）執導的「安娜，我的愛」（Ana, mon amour），羅馬尼亞/德國/法國。

最佳劇本銀熊獎：「不思議女人」（Una mujer fantastica ; A Fantastic Woman），編劇賽巴斯蒂安李歐（Sebastian Lelio）和龔薩洛馬薩（Gonzalo Maza），智利/美國/德國/西班牙。

阿爾弗雷德鮑爾獎（Alfred Bauer Prize）：「足跡」（Pokot ; Spoor），波蘭導演安格妮茲卡賀蘭（Agnieszka Holland），波蘭/德國/捷克/瑞典/斯洛維尼亞。

泰迪熊獎（同志相關議題最佳劇情片，Teddy for best feature film with gay or lesbian context）：「不思議女人」，智利導演賽巴斯蒂安李歐，智利/美國/德國/西班牙。

泰迪熊獎（同志相關議題最佳紀錄片，Teddy for best documentary film with gay or lesbian context），台灣導演黃惠偵（Huang Hui-chen）執導的「日常對話」，台灣。1060219

(中央社)