白袍之愛在馬紹爾 雙和醫療攝影展

我要評比

衛生福利部雙和醫院，於院區內第一醫療大樓大廳，舉行「駐馬紹爾群島共和國醫療人文攝影展」，展出醫療機構在友好邦交國，實行醫療與衛教服務的點滴。

雙和醫院表示，透過這次的攝影展，讓民眾能透過攝影鏡頭，瞭解馬紹爾群島共和國，風土民情與中華民國及馬國間醫療外交的情誼。

「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心」已成立10年，並自民國102年起，由衛生福利部雙和醫院受託辦理至今。

院方表示，全院投入培訓醫療人才、營造健康、促進青少年健康、醫務管理、公共衛生、醫療服務、提升資訊系統，及國際衛生交流合作，等8項計畫。

雙和醫院於103年，與馬國最大的醫院馬久羅醫院，締結為姊妹院，同時與馬國衛生部簽訂合作備忘錄，轉診馬國民眾至台灣醫療，加強兩國間，學術與實務的交流，提升台馬兩國友善關係。

雙和醫院為台北醫學大學3家附屬醫院之一，開辦以來，配合台灣援助國際衛生醫療。短期至泰北、海地、馬紹爾等國，執行行動醫療團及臨床醫療小組。

醫院表示，102年度至105年度「駐馬紹爾群島共和國台灣衛生中心」計畫期間，派遣27團95人次，赴馬國執行公共衛生及醫療服務。

由於馬紹爾的糖尿病盛行率，在世界名列前茅，位居馬國主要死因第一位，雙和醫院致力於改善馬國人民的生活習慣，透過公共衛生計劃，降低糖尿病盛行率。

攝影展系列作品，分別以「人道關懷」、「馬紹爾之美」及「公衛醫療足跡」3大主題，呈現兩國文化與公共衛生、醫療的關係。觀賞者可瞭解台灣在國際醫療援助的發展脈絡，攝影展展期至4月30日止。1060219

(中央社)