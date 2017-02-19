刺殺金正男女嫌T恤吸睛 設計師嗅到商機
北韓領導人金正恩同父異母哥哥金正男遭暗殺，美國1名設計師表示，他打算販賣類似女嫌身上所穿、印有「LOL」的T恤，好趁機撈一筆。
「財經內幕」（Business Insider）引述路透社報導，這名設計師說，北韓領袖「對人權的侵犯」比任何反對製造這種T恤的聲浪還重要。
警方認為，監視器影片中，1名穿著印有「LOL」上衣的女子在馬來西亞吉隆坡國際機場毒殺金正男。馬國警方已進行連串逮捕行動。
設計師拒絕提供完整姓名，只透露他名字為喬爾（Joel），目前住在美國。他透過線上訊息告訴路透社：「我覺得她看起來很時髦，我一直在注意具有新聞價值、很容易成為熱潮的設計。」
網路市場Redbubble負責生產及銷售獨立設計師製作的產品，設計師通常能獲利16%。喬爾的T恤今天售價為35美元（約新台幣1082元）。
喬爾說，到目前為止銷售速度緩慢，但他發現，這件T恤能吸引到女權主義者、熱愛「惡搞」的網友，以及任何反對北韓及其他「法西斯」政權的人前來購買。（譯者：中央社周莉芳）1060219
(中央社)
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