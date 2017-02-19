王寶強「老實人被逼到極限」 公開被戴綠帽

王寶強(右)近來受訪，坦言會公開妻子外遇，全因「老實人被逼到極限」。（圖／達志影像）

大陸男星王寶強在去年8月14日凌晨，在微博上發了離婚長文，自揭前妻馬蓉與前經紀人宋喆搞不倫，他不畏異樣眼光，坦承自己「被戴綠帽」。當天微博幾乎癱瘓，話題更是擠下當時正在舉行的奧運！

王寶強在春節推出的新作《大鬧天竺》，儘管成績不俗，但評價卻很兩極，而他積極宣傳，身兼導演的他從不喊累。可每回宣傳，他就難逃被問及去年離婚的新聞，尤其王寶強還是選擇在網上公諸於世，坦承自己被戴綠帽，他近來受訪，直言「實際的事情比想像中更可怕，別把老實人逼到了極限。」坦言自己真的是沒辦法，才會用這樣的方式處理。

不過王寶強在面對離婚官司時，他仍不忘宣傳工作，每回露臉依舊精神奕奕，被讚相當敬業。而當外界傳出各式各樣傳聞時，王寶強也總會選擇在網上自我調侃，用行動化解所有質疑，因此他就被大讚「寶寶正能量！」

(中時電子報)