天泉溫泉會館旅展伺機推廣天泉溫泉水

天泉溫泉水在旅展現場舉辦打卡抽天泉溫泉飯店的好康，除推廣自家品牌溫泉水，也行銷位於埔里鯉魚潭的天泉溫泉飯店。（馮惠宜攝）

蛤，台中春季旅展現場竟然出現溫泉水！但這個水是喝的可不是現場可泡湯哦；參加這次旅展的天泉溫泉會館，除賣住宿券，也在現場推廣自家出品的天泉溫泉水，現場和天泉的美眉拍照打卡，還有機會抽中溫泉會館住宿券。

天泉溫泉位於埔霧公路起端，與廬山溫泉同一泉脈，為南投縣2002年新開發的溫泉區，當地人又稱為「九二一震出的湯」，溫泉質屬碳酸氫鈉泉，泉溫約在45℃至55℃之間，PH值為7.5度左右近中性，有充沛的水量，終年不歇。

因南投埔里鎮花卉產量區居全國之冠，所以天泉溫泉又被稱為「花之湯」，讓位在埔里的天泉溫泉會館成為名符其實花與溫泉之鄉。

天泉溫泉會館位於南投縣埔里鎮的鯉魚潭畔，山明水秀風光明媚，921地震後發現潭中魚群疑因水溫改變而暴斃，因而意外發現地熱的徵兆。歷經半年的鑽探工作，成功開發出溫度超過40℃的碳酸氫鈉泉。

園區計二十餘公頃，乃大埔里地區唯一的溫泉會館，標榜精品旅館風格，共備有32間精緻客房，每間各具特色。

天泉溫泉會館近年也開發出天泉溫泉水，業者強調泉質經鑑定為無色無味的碳酸氫鈉泉，除了礦物質含量均衡，適合人體飲用外，甘甜清透的口感也與一般水質有所差異；這次為宣傳天泉溫泉水，業者也在旅展現場舉辦打卡抽天泉溫泉飯店的好康。

(中時)