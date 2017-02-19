連4天沒練投後 松坂大輔跳過1場紅白戰

松坂大輔因疲勞，跳過原訂19日紅白戰登板。(美聯社資料照)

自軟銀春訓啟動後，「平成怪物」松坂大輔重拾過去的練投習慣，使得投球數屢飆破新高，然而拚盡全力，終究還是有燃料見底的一天，日媒19日報導，他似乎因身體疲勞，4天未進行練投，昨更是完全讓手臂休息，連傳接球練習都沒有，現在原訂19日的紅白戰登板，也確定會跳過。

松坂在瘋狂練投後，儘管當下不喊累，不過數字會說話，14日登板投實戰打擊練習過程中，面對7名打者、被打兩支二壘安打，雖然表現不算差，但值得注意的是，最快球速僅136公里；接著隔天15日起，僅幾天有做簡單的傳球，沒有進行投球練習，諸多狀況似乎透露出某些警訊。

《西日本體育》報導，昨熱身結束後，松坂甚至跳過傳接球練習，只做了跑步跟伸展訓練，不免讓人擔心他的肩膀是否又出現問題？不過他表示只是有些疲勞，才向教練團知會缺席1場紅白戰，也不會進牛棚練投，肩膀沒有問題。跳過此次登板，他最快23日於紅白戰，才可能上場投球。

(中時電子報)