府城推觀光 旅展餐券住宿券超優惠
台南府城有著一股令人懷念的古早味，小吃與古蹟更是代表城市的重要旅遊元素，「2017台中春季國際旅遊大展」台南館結合旅宿業、旅行業、觀光遊樂業聯合參展，旅展期間業者推出住宿下殺47折起、套裝行程9折等多項優惠方案。
台南觀光旅遊局表示，現場下載「旅行台南」APP，並至「台南旅遊」粉絲團按讚有機會獲得台南旅行插畫地圖手札、Tainan Pass公車電子票證（大台南版、府城市區版）等限量贈品。
為行銷大台南豐富的觀光資源，台南館現場備有台南12款插畫家限量手繪地圖供民眾索取，地圖涵蓋台南37區景點、美食、古蹟、溫泉、賞花等觀光資源，提供另類臺南不同路線玩法，讓你輕鬆玩台南。
旅展期間至「台南館」旅展現場或即日起至2月底止到台南市各旅服中心，索取12款摺頁地圖中任一款，手持摺頁並與摺頁內台南任一景點或店家拍照，並上傳「台南旅遊」臉書活動專區，就有機會可以得到手作限量茄芷包（地圖包）、旅行插畫地圖手札以及插畫家手繪的臺南icon畫板等專屬好禮。
(中時)
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