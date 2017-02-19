專家：大多數人用保溫瓶的方式 都錯了

還拿保溫瓶裝拿鐵咖啡嗎？小心喝下滿肚的細菌，保溫瓶內膽也被破壞了。（示意圖/達志影像 shutterstock)

保溫瓶已經是許多人每天最親密接觸的夥伴，不過你有認真清洗過保溫瓶嗎？大多數人都是拿個菜瓜布沾點洗碗精刷一刷冲一冲就算了，但其實這樣的洗法錯了！還有很多飲料不宜裝入保溫瓶，如果你每天拿著保溫瓶裝拿鐵，小心細菌喝滿肚。

許多人響應環保，會拿保溫瓶去買咖啡或豆漿，專家表示，其實牛奶、豆漿等高蛋白質飲料，在保溫狀況下易滋生細菌變質，像是拿鐵咖啡就比黑咖啡更容易變質，如果想要承裝這類飲品，會以保溫瓶內膽為陶瓷材質為宜。

除此之外，裝了咖啡、茶類飲品的保溫瓶，內膽容易染色不易洗淨，許多人就拿著菜瓜布甚至拿鋼刷猛洗，對此，專家表示這是錯誤方式，猛力刷洗會刮壞內膽造成塗層剝落，容易釋放毒素。林杰樑醫師關懷健康協會監事譚敦慈建議，杯蓋可用棉花棒或尖角刷處理縫隙污垢，像杯蓋及碰觸到嘴巴的杯身處都要特別留細清洗，且最好每天清才不會積藏污垢。

台灣大學醫學院毒理學研究所副教授姜至剛則表示，保溫瓶內壁黏附的污垢含油脂不易清洗，可用點清潔劑或小蘇打以軟刷清洗，再用清水沖淨即可，千萬不要用鋼刷或菜瓜布，容易刮壞內膜。此外，內膜已經有刮痕甚至剝落的保溫瓶，應該盡速替換，不宜再用，要把保溫瓶當成消耗品，最好能定期更換。

另外，如果保溫瓶的內膽是不銹鋼材質，其實不適合裝入酸性飲品，像是果汁、檸檬水，否則會溶出內壁的鎳鉻金屬喝進毒素；此外，絕對不能裝入氣泡水、汽水、可樂、沙士等碳酸飲料，否則開蓋時恐會造成飲品爆衝，相當危險。

(中時電子報)