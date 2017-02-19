行銷埔里紙鎮 「造紙龍」旅展秀多元紙藝
台中春季旅展各縣市政府傾力參展，帶來在地物產和文化，其中南投縣為型塑「埔里紙鎮」特色，在地「造紙龍手創館」進駐旅展，帶來多項紙藝周邊商品，攤位洋溢濃濃文創風，也吸引許多民眾到場拍照留影。
「造紙龍手創館」館區佈置全部以「紙」為素材，大量運用手創館己身製造的產品來做設計，將紙張一一應用到生活中的每一個角落，也讓許多參訪民眾感受到「紙」的豐富多變。
業者黃世豐指出，造紙在埔里是深耕的既存地方文化，清末至今已有百年發展歷史，自日治時代即以改良自中國的日式造紙術，成功地製造出優質的手工棉紙並打開了國際市場。
深厚的造紙技術基礎，讓60年代的埔里小鎮內曾一度多達五十家的造紙廠，因而埔里享有「紙鎮」的美譽之稱。
造紙龍手創館成立於2007年，其前身是有30多年歷史的「埔里造紙」，整個造紙龍手創館園區佔地1800坪，提供紙創達人作品展覽、印刷染色、機器造紙導覽、紙創意商品賣店及DIY活動等五大區域供遊客參觀，另外還有「百萬紙捲牆」、「萬紙纖虹」等展示區，充分展現出機械化造紙的優勢，以及埔里紙行銷世界的實力。
黃世豐強調，這次參加旅展，就是希望透過「造紙龍手創館」等主題之觀光工廠展現地方以紙文化為核心整合特色景點資源，帶動體驗化的深度遊程，帶給民眾「埔里紙鎮」的創新主題魅力小鎮新體驗。
(中時)
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