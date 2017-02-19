尪深夜發「道歉文」曬Ella床照讚睡美人
Ella（陳嘉樺）與老公賴斯翔即將在4月產下兒子「勁寶」，日前Ella與老公聊天時，透露想再生個長得像自己的女兒，卻被賴斯翔吐槽「那不就會很像男的」，Ella怒轟要老公下一胎自己生，而今（18日）凌晨賴斯翔則曬出嬌妻素顏床照，直誇是睡美人，還被網友虧是發道歉文。
Ella與賴斯翔結婚近5年，夫妻倆婚後感情甜蜜，時常在臉書放閃曬恩愛，不過日前Ella則抱怨賴斯翔，表示當她看到勁寶超音波，覺得和老公很像，正當Ella想生一個像自己的女兒時，卻被賴斯翔吐槽「那不就會很像男的」，讓Ella直呼：「氣死我了王八蛋」，不過Ella事後也認為賴斯翔發言中肯「因為太實在才生氣」。
而賴斯翔則是在今凌晨曬出Ella素顏床照，大讚嬌妻是睡美人，並反問粉絲「你們說她是不是美若天仙，濃眉大眼，前突後翹，傾城傾國，渾身是勁，信愛成癮，氣質非凡」，照片中Ella膚質Q嫩、氣色好，不過賴斯翔這回的放閃文，網友則留言「你是不是害怕下一胎你要自己生」，還被虧是道歉文。
(中時電子報)
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