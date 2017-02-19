響應旅展 台中特色飯店聯盟打團體戰
響應台中春季旅展，地方商旅打團體戰，由水雲端、雲河、星動銀河、薆悅、愛麗絲各具特色的商旅組成的台中特色飯店聯盟以打團體戰的方式在現場行銷，不賣住宿券，做品牌行銷，水雲端、雲河和星動銀河賣的是台中汽車旅館最熱門的「休息券」。
台中特色飯店聯盟的成員都是這兩年才開幕的商旅、汽車旅館，房價相對五星級飯店平易、也都各具特色，去年在陸客銳減下，業者開始打聯合行銷，這次搶在2017年全台第一檔旅展中，雖無餐券可賣，仍全員出動行銷自家飯店。
這五家飯店各具特色，其中「水雲端旗艦概念旅館」、「雲河概念旅館」鄰近逄甲夜市商圈、秋紅谷、百貨公司、國家歌劇院，近中港交流道，交通便利；除擁有多間戶外景觀造型房間，房間都備有高級KTV視聽影音設備，可供親朋好友歡聚時K歌助興。
而薆悅酒店鄰近台中文創園區，走低調奢華風，除裝潢採用印度進口稀有樹幹、樹根化石的大理石做為迎賓地板，大廳更有百萬施華洛世奇水晶燈、南法手工典雅柚木傢具。
「雲河概念旅館」走親子樂活路線，鄰近逢甲商圈、國家歌劇院、國道一號、中彰快速道路，飯店另一特色是附設專業SPA服務，率先採用專業級美容spa設施「岩盤浴」、讓旅客能體驗專業級spa享受。
「星動銀河旅站」是全台唯一一家機器人主題旅館，走科技新潮風，還特別引進鴻海PEPPER機器人做為迎賓經理。
愛麗絲國際大飯店鄰近美術館綠園道，空間設計以原住民圖騰、客家花布、剪紙藝術、藍染文化等四大台灣在地文化為元素，讓旅人置身於台灣美麗元素的環境而感到身心舒暢。
(中時)
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