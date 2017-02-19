吳德榮：回暖兩天 週四氣溫驟降到12度

氣象專家吳德榮表示，接下來一週天氣多變，今明兩天回暖，週二北台灣轉涼，週三氣溫又大幅回升，週四鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降且降雨，沿海空曠地區最低溫約12度。

吳德榮在氣象應用推廣中心「洩天機教室」指出，根據歐洲中期預報中心（ECMWF）的模式模擬顯示，今天西半部晴朗，東半部有零星短暫雨，高溫約可升至攝氏26、27度；明天水氣逐漸增多，容易起霧，中南部也可能有局部零星的降雨發生，高溫約可回升到26至28度。

不過，週二（21日）另一小股東北風南下，北台灣雲量增多、再轉涼，迎風面有局部短暫雨的機率。週三（22日）氣溫又大幅回升，最高溫可能達28度以上，但水氣增多，容易起霧，也可能有局部零星的降雨。

吳德榮表示，週四（23日）鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降，伴隨降雨，天氣變化很大。週五至週日（24至26日）大陸冷氣團影響，由於水氣多且涵蓋範圍大，為各地皆帶來降雨的機率，迎風面及山區雨會比較大，整天濕冷。

他指出，週四晚上台北市約可降至14度，北台灣沿海空曠地區低溫約在12度左右；週五及週六清晨的最低溫，台北市約可降至13度，中部以北沿海空曠地區最低氣溫約在11度左右。1060219

(中央社)