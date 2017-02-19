旅展新北推農業體驗 民眾大呼有趣

新北旅展攤位大多以農業為主題的旅遊資訊為主，也讓民眾耳目一新。（張妍溱攝）

新北推農業體驗現場有獎徵答，民眾大呼有趣。（張妍溱攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」由中台灣業者熱情參展，無論是國外旅遊、遊樂園、國內名勝古蹟、景點，住宿、餐券、門票通通有優惠，現場民眾搶好康、熱鬧滾滾，新北市政府獨樹一格，旅展攤位大多以農業為主題的旅遊資訊為主，也讓民眾耳目一新，直呼「好有趣」，讓假期有更多元的選擇新體驗。

新北市政府副市長葉惠青指出，新北市好山好水，孕育許多好吃的農漁產品，像是新北好茶、萬里蟹及貢寮鮑等，也有好玩可放鬆的休閒農場及漁港，如富基漁港、龜吼漁夫市集，更可以依據現場發放的「生態賞花農遊趣」地圖摺頁出外探險，讓大家吃得新鮮玩得新奇。

另外，新北市政府也為民眾「吃」得健康嚴格把關，成立「新北小農鮮舖」專門提供在地新鮮有機蔬果，協助各地農夫設立「農夫市集」，讓民眾買在地、吃當季，更加放心。

新北市政府不斷致力於農業推廣及創新；農業局表示，農業不只是傳統農業，讓大家身心靈獲得健康又兼顧自然生態。除了郊區外，也於鄰里、校園、社區及家庭等空間發展推廣可食地景，強化都市人缺少的農耕體驗及農作知識，增加社區鄰居溝通交流的機會，歡迎民眾攜家帶眷來新北市走走看看。

(中時)