台中國際旅展 新竹米粉摃丸人氣夯
「2017台中春季國際旅遊展」新竹市政府邀集十大伴手禮與竹好呷、SBIR輔導之業者與旅館公會等單位「組隊」參加，並成立「新竹市主題館」共襄盛舉。新竹市在地美食，米粉摃丸攤位吸引滿滿人潮，現場民眾嘗鮮說：「新竹市好多好吃好玩！」
新竹市副市長沈慧虹說，新竹市堪稱美食綠洲，在市區每一平方公里內，聚集29處古蹟景點，是全國密度最高，其中有些美食隱身巷弄中，因此邀集這些業者來旅展設攤，希望來逛旅展的民眾能認識新竹市美食和特色。
來自台中市、排隊等買摃丸的羅先生表示，新竹市傳統美食摃丸、米粉「全國最有名」，除了品嚐摃丸、米粉，還有甜點、麵包與花生醬等，每樣產品都令人驚豔。
羅先生說，新竹摃丸用新鮮豬隻的後腿肉手工製作，口感與一般摃丸不同，非常有咬勁；他大力推薦，因為好吃「排隊隊伍再長也願意等」、「能吃到美食，一切都值得！」。
新竹市美食攤位吸引許多民眾聚集，除販售傳統米食、米粉、摃丸外，還有入選十大伴手禮與竹好呷的甜點、玻璃、面膜，以及SBIR輔導之業者設計之實用包包、旅館公會的飯店介紹，民眾詢問度高。
新竹市政府行銷處表示，「新竹市主題館」展出以新竹市特色產業及豐富多元的美食為主，活動期間每日都有限量打卡送好禮及觀光產業推廣活動，歡迎民眾到新竹市作客，品味新竹、嘗盡美食。
(中時)
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