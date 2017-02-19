俄國毒害前特工 英俄關係緊張十餘載

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前蘇聯情報機構國家安全委員會（KGB）幹員李維寧科遭毒殺事件，雖然已事發逾10年，但英國緊咬調查不放，俄國對指控嗤之以鼻，迄今仍影響雙邊關係。

李維寧科（Alexander Litvinenko）2000年以政治庇護為由，逃離俄國前往英國，曾出書批判俄國總統蒲亭（Vladimir Putin），指控他與組織犯罪有關。李維寧科在2006年取得英國籍。

2006年11月1日，李維寧科突然感到不適入院，22天後，於11月23日痛苦病逝，得年44歲。李維寧科聲稱，他入院前曾與2名前KGB幹員在倫敦1家飯店會面、用餐，疑似遭到下毒。英國當局之後調查，在他體內發現罕見高含量的釙-210。

英國皇家檢察總署調查後表示，前KGB特工魯戈福（Andrei Lugovoi）涉嫌謀殺李維寧科，並發出傳票引渡他到倫敦受審，導致英俄關係緊張升高。俄國以憲法禁止本國公民引渡為由，拒絕引渡，且認為英國的指控是在擾亂調查工作，並藉此污衊俄羅斯政府。

英國隨後把4名俄國外交官驅逐出境，俄國以牙還牙，也驅逐4名英國外交官。

英俄雙邊關係多年來因為維安、外交和人權議題而緊繃，李維寧科事件之後，更是落入冰點。

一直到2011年，前英國首相卡麥隆才出訪俄羅斯，展開破冰之旅，會見時任俄國總統的麥維德夫（DmitryMedvedev）。卡麥隆是李維寧科中毒身亡後，首位訪克里姆林宮的英相，但雙方針對李維寧科案仍是毫無交集。蒲亭隨後在2012年回鍋擔任總統。

李維寧科身亡後，他的遺孀持續推動追查案情。2014年7月，時任內務大臣的現任英國首相梅伊（Theresa May）宣布公開調查李維寧科死亡案。

2015年1月，英國當局展開調查，聽取64名證人證詞，並閉門聽取祕密證據，於2016年1月公布調查報告，表示李維寧科死於2名俄國特工之手，分別是魯戈福和柯夫通（Dmitry Kovtun），並有「很大的可能性」是在聯邦安全局（FSB，KGB繼承組織）指示下，蒲亭就是下指令的幕後兇手。

報告提出5點殺人動機，包括李維寧科的行為「被視為背叛FSB」；李維寧科替英國情報單位工作；李維寧科與反蒲亭人士關係密切；李維寧科揭露的FSB內幕直接牽涉蒲亭；以及李維寧科和蒲亭之間的「私怨」，包括他曾指控蒲亭是戀童僻。

報告出爐後，時任英相卡麥隆（David Cameron）對俄國發出譴責，但莫斯科當局始終強烈否認涉及李維寧科之死，聲稱調查根本是一場「笑話」。

梅伊立即宣布凍結魯戈福和柯夫通在英國的資產，並尋求將兩人引渡。英國外相並召見俄國駐英大使，要求俄國配合調查。然而，英國政府這一連串動作被媒體批評為「雷聲大、雨點小」，根本不敢真正槓上蒲亭，害怕稍微回溫的雙邊關係又會落入冰點。

魯戈福在2007年當選俄國國會議員。他表示，英國當局對他的指控相當「荒謬」。英對兩人的引渡迄今無果。1060219

(中央社)