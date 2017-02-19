熱鬧過天穿 竹市全國客家日登場

「新竹市全國客家日過天穿」活動，19日上午11時將在關新公園登場，現場除了有結合各族群特色文化及美食的「文化創異市集」，還有諸多歌手與團體到場演出。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 106年2月19日

「新竹市全國客家日過天穿」活動，今天上午11時將在關新公園登場，現場除了有結合各族群特色文化及美食的「文化創異市集」，還有諸多歌手與團體到場演出。

竹市文化局表示，活動於關新公園舉行，時間從上午11時至下午4時，邀請到在地的客家社團、知名客家音樂人黃子軒樂團、新移民樂團DJ theory及原住民樂團接力演唱，周邊並安排「文化創異市集」，展現不同族群的文化、手工藝與美食。

此外，為推廣客語及增加活動趣味，民眾只要憑各攤位集章三枚，即可兌換客家美食一份，數量有限，換完為止。

新竹市長林智堅表示，新竹市是一個多元文化的城市，包含客家、閩南、外省、原住民及新住民等族群，市府致力於透過各類型之文化活動，落實各族群之文化傳承及扎根，展揚新竹的多元文化風貌。

林智堅表示，今年「全國客家日」和客委會合作，以「全國人的客家日」為主題，邀請新住民、原住民等其它族群共同參與，提高各族群間的文化交流，並讓參與民眾認識多元文化的特色與內涵。

文化局說，天穿日是源自女媧煉石補天的傳說，客家俗諺「有賺無賺，聊到天穿」，意謂天穿日這一天不拿鋤頭、不拿針、不農作，讓大地休養生息，唱山歌娛樂，並用粄食祭祀女媧，除象徵補天，也表達感恩的心情。1060219

(中央社)