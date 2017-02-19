川普抵佛州造勢 續批媒體不老實
上任不過4星期的美國總統川普今天在佛羅里達州舉行造勢活動，重申個人政治承諾並持續攻擊「不老實的媒體」。
美聯社報導，川普在機場1處停機告訴大批歡欣鼓舞的群眾，「我希望跟朋友、跟民眾在一起」，並讚揚他「真正了不起的行動」。
他堅稱自己深受不實報導之害，說白宮運作「超順暢」，也說他「繼承1個爛攤子」。
造勢活動前，他在空軍一號上告訴媒體，舉行造勢活動是因為「人生就是1場造勢活動」。
他說：「讓美國再次偉大絕對是一場運動（campaign）。」「這並不容易，尤其我們還要對抗媒體。」
美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普前競選團隊高階顧問卡布托（Michael Caputo）說，他預期這會是未來許多類似造勢型式活動的第一發。
法新社報導，造勢現場民眾全都準備好了，等待迎接1場2016年式的造勢活動。數千名支持者排隊等待，婦女戴上「讓美國再次偉大」紅帽，男性穿上「重機族挺川普」T恤，小孩睡在父母肩上，還有各式各樣川普紀念品待售。
佛州西棕櫚灘（West Palm Beach）汽車銷售員胡柏（Gene Huber）說，「我愛我們的總統，他為我們人民挺身而出。」
搶到隊伍頭香的他說，他清晨4時就抵達現場，為的就是一賭他共和黨政治英雄川普真面目。
他說：「他現在是1位取得控制的世界領袖。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060219
(中央社)
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