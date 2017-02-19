賞月津港燈節 228連假最後檔期
在春節假期吸引大批遊客湧入的台南市2017月津港燈節，展期進入尾聲，市府呼籲民眾可以把握228連續假期的最後機會，安排一趟台南輕旅行，欣賞美麗的藝術燈景。
以「四季禮讚」為策展主題的2017月津港燈節，近50組藝術燈景透過光環境營造四季氛圍，搭配大型地景亮點作品，讓民眾在四種特色氛圍中穿梭賞燈，春節假期每天吸引大批遊客湧入。
台南市觀光旅遊局指出，月津港燈節展期至28日為止，還沒體驗燈節氣氛的民眾，可以把握最後欣賞機會，利用228連假安排一趟台南輕旅行。
台南市觀旅局指出，頑皮世界野生動物園配合228連假，推出到月津港燈節尋找14種頑皮世界的小動物們活動。
民眾漫步在月津古城，只要與DM架上側邊的動物合照，再上傳至頑皮世界野生動物園粉絲團活動頁面，每種動物每人可各上傳一張照片，也就是說1人有14次得獎機會，幸運兒可獲頑皮世界兩人同行一人免費資格。
台南市觀旅局指出，台南不論山區、濱海或市區都有豐富的觀光資源。民眾可依自己的喜愛走訪，體驗不同的主題玩法。1060219
(中央社)
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