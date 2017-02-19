男同志永不得捐血 英早在6年前解除

衛生福利部疾病管制署擬將男同志永不得捐血禁令，放寬為「5年內無男男間性行為」即可捐血。而英國早在2011年就解除永不得捐血的禁令。

英國現行限制為「12個月內無男男間性行為」即可捐血，且正思考更進一步放寬限制。

依衛生福利部現行「捐血者健康標準」規定，有「男性間性行為」與AIDS（愛滋病）患者或曾患惡性腫瘤、白血病等人士，通通名列「永不得捐血」的對象。

英國在1980年代同樣訂下規定，有過「男性間性行為」者永不得捐血，但在2011年11月，經過「血液、組織與器官安全諮詢委員會」（SaBTO）的風險評估，開放至「12個月內無男男間性行為」即可捐血。

SaBTO當時表示，證據無法支持「有必要永久禁止有過男性間性行為者捐血」。

英國國家醫療保健服務（NHS）現行規定，男性若在過去12個月內與另一名男性有過性行為（包含口交與肛交），即使有使用保險套，也不得捐血。如果捐血者是一名女性，和她有過性行為的男性，在過去12個月內曾和另一名男性有過性行為，這名女性在12個月內也不得捐血。

NHS表示，從數據上來看，有過「男性間性行為」者罹患血源性疾病、感染、感染病毒的機率較高。這項禁令並不是歧視，並不是基於某人的性經驗或性向而設定，僅僅是基於數據上的風險考量，為確保血液供給的安全性而設定。之所以規定12個月，是因為部分疾病有潛伏期。

也有維權人士認為，根本不該針對同志設下1年限制。

多年來一直力促同志權益的塔契爾（Peter Tatchell）表示，現行規定根本就是針對性向，捐血限制應該要看個案。

他表示，「很詭異的是，現行規定根本不區分性行為時有無使用保險套。如果在過去12個月內有過男性間性行為，不管有沒有使用保險套都不能捐血，這根本就是持續對同志關上捐血大門。如果一名男性每次都是安全性行為，且檢驗是愛滋病陰性，他不該不能捐血。」

「血液、組織與器官安全諮詢委員會」在2016年4月成立工作小組，針對相關數據進行分析。英國政府去年在世界捐血日（6月14日）宣布，將重新檢視這項法規。1060219

(中央社)