NBA》拋開誇張髮型 林書豪回鄉苦練中

回到加州老家沒多久，林書豪就開始投入投籃訓練當中。(取自林書豪臉書)

林書豪返回加州練投。(取自林書豪臉書)

先前PO出誇張髮型，差點讓球迷嚇到下巴都掉下來的籃網後衛林書豪，為了準備25日傷癒復出面對金塊，回到加州家鄉繼續苦練當中，他19日在臉書放上練投短片，「繼續練投！＃沒地方比得上家鄉＃西岸是最棒的」

在這段24秒短片中，林書豪與他最愛的自動送球機、投籃教練，輪流在中距離與三分線外出手，只見他彈無虛發，似乎代表投籃手感漸入佳境，不過有趣的是，身旁的板凳區坐著一對父子，默默看著豪哥辛苦練投，也算最佳觀眾。

畢竟林書豪本季因為左大腿傷勢，至今只打了12場比賽，接下來一回到球場，就要面對籃網的客場8連戰艱苦賽事，無論對他身體或心理，都將是個嚴苛考驗，豪哥當然必須趁著全明星周末空檔，趕緊把自己準備好。

(中時電子報)