任老軍公教能撈就撈 林濁水：國民黨自掘墳墓

前立委林濁水表示，國民黨和軍公教既得利益階級反年金改革是在自掘墳墓，激化軍公教世代對立，導致氣勢愈趨低迷。圖為抗議年金改革的團體在凱道手舉抗議標語表達內心不滿。(資料照片/陳怡誠攝)

國民黨主席洪秀柱15日在中常會上重申年金改革是「不公不義的改革」，將使國家陷入萬劫不復的局面；國民黨中評會主席團主席陳庚金更是語出驚人，呼籲軍公教「能撈就撈、拖垮政府」。前立委林濁水今日在專欄表示，國民黨和軍公教既得利益階級反改革是在自掘墳墓，激化軍公教世代對立，導致氣勢愈趨低迷。

帶頭反對年金改革的人直指年金基金破產是假議題，但台灣智庫最新民調顯示，69.2%的民眾擔心自己或子女在未來領不到退休金，細部分析，無論軍公教、藍領、白領都很憂慮領不到退休金，其中，軍公教更高達94.8%擔心未來領不到退休金。

67%民眾支持進行年金改革，反對者占33%，但既然軍公教有94.8%擔心將來領不到退休金，為何還有33%反改革。林濁水分析，基本上這些人已經退休，或不久就可以退休，不改革大抵10~20年基金才會破產，那時他們都已經過世了，領不到的不是他們，而是下一代軍公教，所以沒什麼好擔心。

林濁水說，軍公教中支持改革的是大多數，但反改革的現在正好是升到高階官員，他們是軍公教中的當權派，與國民黨的當權派是利益共同體體，國民黨就成了反改革的急先鋒，依據民調國民黨反對改革的有38.9%，比軍公教的33.0%還多。

軍公教在年金改革態度上呈現世代對立，老一代做法又是「能撈就撈」，不顧下一代死活，林濁水直言，國民黨反改革不只無法鞏固軍公教支持，反而是自掘墳墓。這也是蔡總統民意滿意度雪崩，國民黨氣勢反而愈低迷的關鍵。

(中時電子報)