蝶戀花賞櫻團釀33死11傷 觀光局長、公路總局長請辭

蝶戀花武陵賞櫻團33人罹難事故，觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯請辭。 (資料照片)

蝶戀花武陵賞櫻團在國道五號翻覆，造成33人罹難、11傷，成為近30年來最嚴重的公路事故。觀光局長周永暉及公路總局長陳彥伯自我處分辭去局長職位。

13日蝶戀花遊覽車晚間在國道5號翻覆造成33死11傷，車齡過舊、司機超時工作等問題一一浮現，但事件沒有隨著各處部長與蝶戀花創辦人周比蒼等人出面發言而平緩，反而因為交通部長賀陳旦、勞動部長林美珠、公路總局不當發言惹議，遭各界痛批冷血。外界也質疑為什麼沒有官員為此事件負責、下台。

國民黨文傳會副主委李明賢認為2000年八掌溪4條人命意外，讓行政院副院長游錫堃下台扛責；2007年台鐵重大車禍，台鐵局長陳峰男請辭，如今國道接連發生重大車禍、五十多條人命的慘痛教訓，有學者痛批這是「國恥」，交通部長賀陳旦還能安然坐大位上？

今根據《蘋果》報導，周永暉及陳彥伯自我請分，辭去局長職位。而交通部正尋適當接替人選中。交通部政務次長王國材證實兩人已口頭自請處分，也會提出書面辭呈。公路總局長陳彥伯表示，接任時間雖不長，但發生這樣重大事故，公路總局有做不好之處很抱歉，確已向部長口頭請辭。

2016年7月陸客團遊覽車國道二號火燒車，車上26人不幸全數罹難，當時的交通部公路總局局長趙興華、觀光局長謝謂君在家屬離台後自請處分請辭，交通部同年8月12日公布人事案，公路總局由高工局兼任國工局長陳彥伯接任、觀光局長則由台鐵局長周永暉接任。現周永暉、陳彥伯兩人為蝶戀花國道車禍請辭。

(中時電子報)