高屏空氣品質差 12測站達紅害

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我要評比

今天高屏地區空氣品質差，上午已有12個測站空氣品質指標（AQI）達紅色警示，對所有族群不健康，宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網，截至上午9時的觀測資料，達到紅害的測站包括橋頭、鳳山、大寮、楠梓、仁武、左營、前金、復興、前鎮、小港、屏東、枋寮。

另外，中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。1060219

(中央社)