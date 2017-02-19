白內障術後仍看不清 醫籲注意角膜病變

我要評比

奇美醫學中心眼科部主治醫師張昱欣表示，白內障手術後，若發生視力模糊以及眼睛疼痛情形，可能是「人工水晶體相關之水(泡)性角膜病變」，建議至眼科評估。（奇美醫學中心提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 106年2月19日

台南市1名72歲男子在接受白內障手術後，逐漸出現刺痛症狀，經診斷為人工水晶體相關角膜病變。在醫師施予角膜內皮細胞移植手術後，才獲得大幅改善。

奇美醫學中心眼科部主治醫師張昱欣表示，這名病患是在兩年前接受左眼白內障手術，但後來視力又逐漸模糊，並且產生眼睛刺激與疼痛情形。診斷為白內障手術後產生的「人工水晶體相關之角膜病變」。

張昱欣表示，在給予降低眼壓、高張性眼藥水、配戴治療性隱形眼鏡後，病人視力模糊以及眼睛疼痛情形稍獲緩解；最後再施予角膜內皮細胞移植手術，病人左眼矯正視力已回復至0.6，眼睛疼痛也獲得大幅改善。

她說，白內障手術的過程中，或多或少都會減少與傷害角膜內皮細胞的數目與功能，水分無法排出，造成角膜增厚水腫混濁，導致視力模糊，進而造成角膜上皮層破損突出，導致眼睛疼痛。

張昱欣指出，過去眼角膜移植手術多施行全層穿透性角膜移植手術，傷口與縫合範圍較大，手術恢復期約需半年至1年；角膜內皮細胞移植手術是由表層開小傷口植入內皮部分角膜，傷口小，縫線少，大幅降低出血、感染與排斥機會，手術恢復期約需1至2月，大幅改善手術後的最佳矯正視力。

她說，白內障手術後，若發生視力模糊以及眼睛疼痛情形，可能是「人工水晶體相關之水(泡)性角膜病變」，建議至眼科評估。1060219

(中央社)