原民舞團手舞足蹈 行銷桃園原民商家

桃園市政府原住民族行政局行銷「原」味，大跳原住民舞蹈十分吸睛。（陳淑娥攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」19日湧人潮！桃園市政府原住民族行政局行銷「原」味，大跳原住民舞蹈十分吸睛，民眾紛紛駐足欣賞，原住民朋友力邀到桃園旅遊，逛逛原住民族商家，感受在地特色的魅力！

桃園市原住民族商家各具特色，三棵樹文化創意工坊負責人陳淑美來自花蓮，受到小時候與家人蒸香茅的回憶啟蒙，按季節變化做出天然手工皂，讓大家在沐浴中一起為文化的傳承深呼吸；圓夢手作工坊則是將拼布藝術應用於各式各樣的包包等產品，一布一布拼出最華麗的夢想。

楓田有機農場生產菇類，田金豐傳承父親古法手工栽培及烘培，帶入新的製程技術，2種技術結合下誕生了柏金級香菇；打鹿岸原住民人文主題餐廳結合排灣族及魯凱族石材、阿美族及卑南族的木材與茅草的外觀與裝潢，每晚安排歌手駐唱，營造愜意的情境。

桃園市原住民族行政局行銷「原」味，數位原民姑娘及勇士大跳原住民舞蹈，吸引逛展民眾駐足觀看，原住民舞蹈團主要傳承14大族的文化藝術，並保留歌舞文化以推廣大眾認知及創新原民族文化為目的。

舞蹈團朋友吆喝著說，歡迎中部朋友利用假期到桃園市遊玩，逛逛原住民族商家，買點特色紀念品、吃吃創意美食、採購原住民風伴手禮，將是一趟收穫滿滿及充滿驚喜的旅程！

(中時)