貝岩居窯烤麵包 隱居山林間的滋味

苗栗縣展區貝岩居農場，以手工窯烤麵包聞名，隱居山林中的滋味吸引民眾詢問。（陳淑娥攝）

台中春季國際旅遊大展19日進入第3天，業者持續推出優惠商品搶攻消費者荷包，苗栗縣展區的貝岩居農場，以手工窯烤麵包聞名，一出窯就香味撲鼻，隱居山林中的窯烤麵包吸引許多民眾試吃，讚不絕口直呼美味至極！

貝岩居農場主人邱鉦斌是青農返鄉，與退休的父親攜手窯烤麵包，自家培養天然水果酵母，加上農場嚴選的有機食材，淡淡發酵香及經過8小時膨脹的麵糰，接著材燒窯烤230度火候加溫，一出窯就香味撲鼻，深獲消費者的喜愛。

老闆說，大口咬下外酥內柔軟的口感帶著麥香與果香，咀嚼後的香甜令人意猶未盡，最天然的食材才能烘培出最健康、最純粹的美味。

依照古法打造的紅磚窯，從設計到建蓋都是農場主人一手包辦，紅磚窯烤出來的麵包帶著一點木頭香，入窯後等待25分鐘就可以吃到香味撲鼻的麵包，口味依照農場安排，有意者請先洽詢農場以利購買。

貝岩居農場除了開放動手做窯烤麵包，來到這裡彷彿走入大自然的教室，熱情的主人會帶著遊客一同參觀，擁抱有機農作物與花草，不時還有鳥鳴，幽靜的環境令人徹底忘記都市的塵囂，也讓人忍不住捲起袖子體驗田園樂趣，遊客可以一邊喝著香草茶、一邊吃著窯烤麵包，享受著鄉林間午後的優閒時光。

(中時)