貝岩居窯烤麵包 隱居山林間的滋味
台中春季國際旅遊大展19日進入第3天，業者持續推出優惠商品搶攻消費者荷包，苗栗縣展區的貝岩居農場，以手工窯烤麵包聞名，一出窯就香味撲鼻，隱居山林中的窯烤麵包吸引許多民眾試吃，讚不絕口直呼美味至極！
貝岩居農場主人邱鉦斌是青農返鄉，與退休的父親攜手窯烤麵包，自家培養天然水果酵母，加上農場嚴選的有機食材，淡淡發酵香及經過8小時膨脹的麵糰，接著材燒窯烤230度火候加溫，一出窯就香味撲鼻，深獲消費者的喜愛。
老闆說，大口咬下外酥內柔軟的口感帶著麥香與果香，咀嚼後的香甜令人意猶未盡，最天然的食材才能烘培出最健康、最純粹的美味。
依照古法打造的紅磚窯，從設計到建蓋都是農場主人一手包辦，紅磚窯烤出來的麵包帶著一點木頭香，入窯後等待25分鐘就可以吃到香味撲鼻的麵包，口味依照農場安排，有意者請先洽詢農場以利購買。
貝岩居農場除了開放動手做窯烤麵包，來到這裡彷彿走入大自然的教室，熱情的主人會帶著遊客一同參觀，擁抱有機農作物與花草，不時還有鳥鳴，幽靜的環境令人徹底忘記都市的塵囂，也讓人忍不住捲起袖子體驗田園樂趣，遊客可以一邊喝著香草茶、一邊吃著窯烤麵包，享受著鄉林間午後的優閒時光。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。