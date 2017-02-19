NBA》大個又贏後衛 波神技術挑戰賽摘冠
紐奧良舉行的NBA全明星周末，19日首先登場的是後衛出戰大個的技術挑戰賽，沒想到今年仍看大個表演，尼克「波神」波爾金吉斯以幾乎完美的速度與準度擊敗爵士射手海沃德封王，連兩年都由大個球員擊敗後衛。
後衛組首先由爵士海沃德擊敗巫師沃爾，接著塞爾提克艾塞亞湯瑪斯力退太陽布克；大個組則先由尼克波爾金吉斯打敗國王中鋒考辛斯，然後金塊約基奇力挫紐奧良地主希望鵜鶘「一眉哥」安東尼戴維斯。
到了準決賽，海沃德與湯瑪斯拚到最後一點三分球，兩人前5次出手都沒進，幸好海沃德第6球空心命中，驚險淘汰湯瑪斯；至於大個組，波爾金吉斯輕鬆靠著精準傳球取得領先，又在三分線的點很快投進，擊敗約基奇晉級。
波爾金吉斯到了最終決賽，表現完全不像7呎長人模樣，從一開始的運球，到傳球、上籃，速度幾乎都跟海沃爾不相上下，甚至到了最後的三分線點，他第1次出手就把球投進，完全不給海沃德任何機會。
(中時電子報)
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