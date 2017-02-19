重返紅塵！他們出家又還俗背後有原因

他們還俗背後都有原因。(圖／本報系資料照)

日本22歲女星清水富美加日前閃電宣布出家，以「千眼美子」為法號，透露出家後整個人輕鬆很多，也改掉抽菸習慣，其實，演藝圈過去也有不少明星看破紅塵，選擇皈依佛門，卻因為親情等理由還俗，重返紅塵。

張峰奇

張峰奇9歲出家，後經媽媽勸才還俗。(圖／本報系資料照)

資深藝人張魁兒子張峰奇，9歲時被送到中台禪寺佛學夏令營，他念經念出興趣，最後踏入佛門出家，直到921大地震把學校震垮，媽媽天天打電話勸他回家，他才同意還俗，後夫母發現他對音樂有興趣，因此拿出2千多萬讓他發行專輯。

黃義達剃度當和尚後身心靜化許多。(圖／本報系資料照)

黃義達

黃義達出道靠著創作實力及獨特嗓音受到關注，後經歷事業、感情低潮，加上憂鬱症纏身，讓他消聲匿跡，跑去泰國清邁剃度當和尚，礙於簽證關係，他度過清心寡欲的14天，回來後更懂得惜福，也學會放慢腳步，身心靜化許多。

彭莉因嫌坐牛車太慢，決定返回紅塵。(圖／本報系資料照)

彭莉

台語歌手彭莉2005年到緬甸短期出家，每天打坐冥想，夜裡只點著蠟燭靈修，但她還俗原因竟是為了開車，因在那裡只能坐牛車，慢到讓她快抓狂，短暫修行兩個月，就決定返回紅塵。

桑妮因生活艱苦父母決定還俗。(圖／本報系資料照)

桑妮

桑妮剛出道時貌美、氣質脫俗，被稱為梅艷芳二代，後她經歷演藝事業低潮，人生也遇挫折，為了調節身心，開始接觸佛法，慢慢吃素、禪修，並於中台禪寺落髮出家，卻因生活艱苦父母一句「家計困難，還不能退休」，讓她反省自己是不是太自私，經考慮後決定卸下袈裟，重返紅塵。

(專題報導)