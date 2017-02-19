重返紅塵！他們出家又還俗背後有原因
日本22歲女星清水富美加日前閃電宣布出家，以「千眼美子」為法號，透露出家後整個人輕鬆很多，也改掉抽菸習慣，其實，演藝圈過去也有不少明星看破紅塵，選擇皈依佛門，卻因為親情等理由還俗，重返紅塵。
張峰奇
資深藝人張魁兒子張峰奇，9歲時被送到中台禪寺佛學夏令營，他念經念出興趣，最後踏入佛門出家，直到921大地震把學校震垮，媽媽天天打電話勸他回家，他才同意還俗，後夫母發現他對音樂有興趣，因此拿出2千多萬讓他發行專輯。
黃義達
黃義達出道靠著創作實力及獨特嗓音受到關注，後經歷事業、感情低潮，加上憂鬱症纏身，讓他消聲匿跡，跑去泰國清邁剃度當和尚，礙於簽證關係，他度過清心寡欲的14天，回來後更懂得惜福，也學會放慢腳步，身心靜化許多。
彭莉
台語歌手彭莉2005年到緬甸短期出家，每天打坐冥想，夜裡只點著蠟燭靈修，但她還俗原因竟是為了開車，因在那裡只能坐牛車，慢到讓她快抓狂，短暫修行兩個月，就決定返回紅塵。
桑妮
桑妮剛出道時貌美、氣質脫俗，被稱為梅艷芳二代，後她經歷演藝事業低潮，人生也遇挫折，為了調節身心，開始接觸佛法，慢慢吃素、禪修，並於中台禪寺落髮出家，卻因生活艱苦父母一句「家計困難，還不能退休」，讓她反省自己是不是太自私，經考慮後決定卸下袈裟，重返紅塵。
(專題報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。