日本國際藝術大賽 光啟師生奪雙金
雙金報喜，台灣之光，光啟高中學生林宗穎參加「日本國際藝術大賽-日本國際料理大賽」，奪開胃前菜個人金牌，老師李建軒也以「個人主菜」榮獲金牌。
光啟高中餐飲科學生林宗穎與老師李建軒赴日參加2017「日本國際藝術大賽-日本國際料理大賽」，在加拿大、巴西、日本、韓國等世界頂尖廚藝選手競爭下脫穎而出，分別「開胃前菜個人」及「個人主菜」，榮獲金牌。
林宗穎說，這次參加「開胃前菜個人」組，運用日本山梨縣洋梨、草莓、藍莓等特產入菜，精心烹調出雞肝洋梨慕斯附玉米碎餅、尼斯鮪魚佐青豆泥、茄子水蜜桃乳酪捲襯蔬菜、菠菜慕斯雞捲佐甜椒醬汁等菜餚。
而李建軒參加「個人主菜」組，也以芋泥豬肉附麻油麵線、薑母鴨附青蔥醬、香麻燻李雞捲配板條、樹子蒸魚附金瓜米粉等菜色，巧妙以台灣料理融合日本農產品創造出新風貌的料理，他們精緻創意料理在日本國際料理大賽廣受評審青睞而大放異彩，榮獲雙金殊榮。
林宗穎國中階段課業普通，國三因為對餐飲有興趣，參加與光啟高中合作國中技藝班，進入光啟高中，得知學校經常培訓選手比賽，積極爭取參賽的機會。
林宗穎高一就開始擔任志工，盡心盡力，訓練工作從沒有放棄過，像是刀工、火候及創意的想法日漸成熟，因為不分日夜的不斷練習，在失敗中嘗試並學習，終於在第一次參加國際比賽就獲得佳績。
光啟高中董事長黃東榮表示肯定及鼓勵，也指出餐飲科常教導學生要用心去感受生活，靈活運用在地食材進行創意料理，用雙手完成心中的廚藝夢，近年來光啟餐飲科老師及學生參加海外國際廚藝料理大賽及全國技藝競賽常榮獲佳績，成為烹調比賽常勝軍。1060219
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。