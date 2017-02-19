日本國際藝術大賽 光啟師生奪雙金

雙金報喜，台灣之光，光啟高中學生林宗穎（中）參加「日本國際藝術大賽-日本國際料理大賽」，奪開胃前菜個人金牌，老師李建軒（左）也以「個人主菜」榮獲金牌。右為校長黃淑美。中央社記者卞金峰桃園攝 106年2月19日

雙金報喜，台灣之光，光啟高中學生林宗穎參加「日本國際藝術大賽-日本國際料理大賽」，奪開胃前菜個人金牌，老師李建軒也以「個人主菜」榮獲金牌。

光啟高中餐飲科學生林宗穎與老師李建軒赴日參加2017「日本國際藝術大賽-日本國際料理大賽」，在加拿大、巴西、日本、韓國等世界頂尖廚藝選手競爭下脫穎而出，分別「開胃前菜個人」及「個人主菜」，榮獲金牌。

林宗穎說，這次參加「開胃前菜個人」組，運用日本山梨縣洋梨、草莓、藍莓等特產入菜，精心烹調出雞肝洋梨慕斯附玉米碎餅、尼斯鮪魚佐青豆泥、茄子水蜜桃乳酪捲襯蔬菜、菠菜慕斯雞捲佐甜椒醬汁等菜餚。

而李建軒參加「個人主菜」組，也以芋泥豬肉附麻油麵線、薑母鴨附青蔥醬、香麻燻李雞捲配板條、樹子蒸魚附金瓜米粉等菜色，巧妙以台灣料理融合日本農產品創造出新風貌的料理，他們精緻創意料理在日本國際料理大賽廣受評審青睞而大放異彩，榮獲雙金殊榮。

林宗穎國中階段課業普通，國三因為對餐飲有興趣，參加與光啟高中合作國中技藝班，進入光啟高中，得知學校經常培訓選手比賽，積極爭取參賽的機會。

林宗穎高一就開始擔任志工，盡心盡力，訓練工作從沒有放棄過，像是刀工、火候及創意的想法日漸成熟，因為不分日夜的不斷練習，在失敗中嘗試並學習，終於在第一次參加國際比賽就獲得佳績。

光啟高中董事長黃東榮表示肯定及鼓勵，也指出餐飲科常教導學生要用心去感受生活，靈活運用在地食材進行創意料理，用雙手完成心中的廚藝夢，近年來光啟餐飲科老師及學生參加海外國際廚藝料理大賽及全國技藝競賽常榮獲佳績，成為烹調比賽常勝軍。1060219

(中央社)