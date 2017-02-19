新北快篩野鴿糞便 無禽流感病毒

新北市政府19日指出，各局處強力取締餵食野鳥，避免禽流感疫病傳播，另動保處出動快篩部隊抽驗野鴿糞便，並無感染禽流感病毒。（新北市動保處提供）中央社記者林長順傳真 106年2月19日

新北市政府今天指出，各局處強力取締餵食野鳥，避免禽流感疫病傳播，另動保處出動快篩部隊抽驗野鴿糞便，並無感染禽流感病毒。

為避免疫情入侵，新北市政府成立禽流感緊急應變小組，在全國疫情加劇下，緊急應變小組特別針對野鴿聚集的公共區域進行高規格防疫工作，同時強力取締餵食野鳥民眾，以避免疾病傳播。

由於民眾長期橋下餵養野鴿聚集不散，甚至繁衍增殖，造成防疫安全問題及環境髒亂，動保處17、18日分別至永和中正橋下及新店碧潭野鴿聚集處進行禽流感病毒快篩抽驗，皆未感染禽流感病毒。

另外，新北各公所公園管理單位、高灘處及體育處場館每天皆會派員巡查勸導民眾勿任意餵食野鴿，並針對不聽勸阻民眾會依廢棄物清理法查處，可處最高6000元罰鍰，民眾如有發現有人任意餵養野鴿，亦可提供相關具體事證給各地環保派出所稽查人員裁處。

新北市農業局長李玟表示，餵食野鴿除了造成飼料堆置發霉汙染環境衛生外，鴿子任意飛行與其他野鳥接觸也有可能造成防疫安全問題，在公共衛生及防疫上仍不可輕忽。

他說，民眾若有發現住家周圍有野鳥（鴿）聚集，應謹守不餵食不接觸原則，環境徹底清潔打掃及消毒，使其自然離開都會區，杜絕疫病傳播及發生，防範禽流感，可從個人養成衛生良好習慣做起，禽肉和蛋類應煮熟食用。1060219

(中央社)