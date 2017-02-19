國道五號事故追悼 家屬質疑喪葬費未付

我要評比

國道事故追悼在二殯舉行。（方濬哲攝）

家屬對於罹難者都要火化了，周比蒼還沒支付喪葬費感到不滿。（方濬哲攝）

國道五號事故今日在二殯舉行追悼會，一名家屬對蝶戀花負責人周比蒼至今還沒支付承諾的喪葬費提出質疑。

(中時)