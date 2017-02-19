浩子臉書求救 環遊世界首站被兒問倒

雙人團體「浩角翔起」成員浩子今年暫別演藝圈，帶全家環遊世界，首站日本。昨晚官方臉書貼出浩子求救訊息，原來他被孩子問倒，答不出「許願猴」緣故，粉絲即時留言解答。

「浩角翔起」由浩子（謝炘昊）和阿翔（陳秉立）組成。去年底浩子宣告將暫別演藝圈，要多花時間帶妻子和一雙兒女環遊世界，但「浩角翔起」不解散。浩子坦言老婆聽到很震驚，特別擔心兩個孩子，怕還沒戒奶，帶奶粉怎麼走等，日前全家人啟程，首站前往日本。

16日在「浩角翔起」官方臉書（facebook）貼出浩子捎回最新消息，開心分享終於等到4歲女兒問「今天要上課嗎？」這句話，他霸氣回「妳今年都不用上課」。

昨晚以「大哥流浪生活小札記」貼出最新照片及消息，浩子全家人在往清水寺路上的一間小神社，兒子問「把拔，為什麼會有那麼多彩色的球啊？」沒想到主持節目「食尚玩家」旅遊多國的浩子竟答不出來，讓他直喊「可惡」、「救命啊，誰來幫幫無助的把拔」。

貼文一出，立刻引起粉絲熱心幫忙，5分鐘就有正解出現，原來庚申堂彩色布球是「許願猴」，願望寫在背部；掛住家屋簷是指「替身」，代替屋內主人避免災難，猴子日語「猿」音同「去除、丟棄、趕走」。

「浩角翔起」臉書小編回覆留言「謝謝你的即時解惑，大哥可以回答孩子了」，也有粉絲直呼「真有趣，跟著浩子環遊世界」、「好棒哦，跟著你一起旅行，增廣見聞」。1060219

(中央社)