川普杜拜高球場開幕 兒子讚揚美盟友發展

美國地產大亨總統川普的2名兒子，18日聯袂參加杜拜川普高球場開幕儀式，這也是川普上任以來，首座冠他姓氏的海外場地開幕。川普兒子在開幕演說中讚揚杜拜的發展。

法新社報導，艾瑞克．川普（Eric Trump）在開幕演說中告訴DAMAC Properties董事長薩瓦尼（Hussain Sajwani）：「未來我們將合作愉快」。

這是川普機構（Trump Organisation）自川普1月20日宣誓就職以來，首次公開的海外開幕，杜拜川普國際高爾夫球俱樂部（Trump International Golf Club Dubai）是川普機構和杜拜上市開發商DAMAC Properties在2013年宣布的地產開發案。

路透社報導，小川普（Donald Trump Jr.）站在俱樂部前舞台上，讚揚美國盟邦阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）的發展。阿拉伯聯合大公國是美國親密盟友，也是全球貿易、運輸和觀光樞紐。

小川普說：「看到穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed）不可思議的願景帶領這個國家前進，實在令人欽佩。」小川普指的是阿拉伯聯合大公國副總統兼總理，同時也是杜拜邦長的穆罕穆德（Sheikh Mohammed bin Rashid al─Maktoum）。

美國「華盛頓時報」（Washington Times）網站引述美聯社報導，這是川普2子自父親就任總統後，首次海外商業之旅。川普旗下的國際商業利益將如何衝擊川普新政府，引發諸多疑問。1060219

(中央社)