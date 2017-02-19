製鞋廠商「大鞋」參展 旅展人潮吸睛
中台灣年度最大旅展–「2017台中春季國際旅遊大展」，在台中市「中時國際會展中心」(原朝馬工商展覽中心)登場，計有220家廠商展出700個攤位，展覽廠商中一家台灣鞋業在攤位展示130公分高、長150公分，耗費半年製成，成本近50萬元的大休閒鞋特別吸睛。
貫勝企業是以研發、代工生產各式休閒鞋、登山鞋、防水鞋、安全（鐵頭）鞋、馬靴、滑雪鞋，及滑水鞋等鞋款為主，主力客戶為歐美、日本，及加拿大品牌客戶，2014年自創品牌「A+ new star」，並在台北松山京華城、內湖特力屋、高雄新光三越三多店等百貨專櫃，及台中、台南等兩地經銷商通路銷售。
貫勝透露，公司鞋子主力客群，以上班及銀髮族群居多，且女性客源，多於男性。業者指出，進行鞋子特惠活動。做低下殺65折扣，另打出「買1送1」優惠。
(中時)
關鍵字：台中旅展
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