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尹弘任上海市委副書記 仕途外界看好

中央社
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大陸官方昨天公布，前上海市委常委、秘書長尹弘升任上海市委副書記；之前兩任上海專職市委副書記李希、應勇現在分別擔任遼寧省委書記、上海市長，外界看好53歲的尹弘仕途。

星島日報今天報導，經中共中央批准，前上海市委常委、秘書長尹弘升任上海市委副書記，成為上海灘第三號人物。尹弘1963年6月生，祖籍浙江湖州，上海本土幹部，畢業於上海工業大學。

尹弘在90年代歷任共青團上海大學委員會書記、松江縣副縣長、長寧區副區長，曾經參與援藏工作，擔任中共西藏日喀則地委副書記，2007年擔任閘北區長，隔年擔任市政府副秘書長。

2012年5月，尹弘擔任上海市委常委、秘書長，成為兩任書記俞正聲、韓正的「大管家」。

報導指出，之前兩任上海專職市委副書記李希、應勇現在分別擔任遼寧省委書記、上海市長，尹弘仕途被廣泛看好。此外，援藏的經驗，也替他的仕途加分不少。

另一方面，中共上海市委組織部長徐澤洲、統戰部長沙海林，1月當選上海市人民代表大會常務委員會副主任。外界預料，官方也將公布上海市委組織部長、統戰部長的新人選。1060219

(中央社)

關鍵字：上海書記上海市委市委市委副書記
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