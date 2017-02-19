首兩日湧2萬人 旅展今再爆人潮

「2017台中春季國際旅遊大展」魅力無法擋！首兩日湧入2萬人後，今天再爆人潮。（陳淑娥攝）

2017台中春季國際旅遊大展，邁入第三天，福容飯店吉祥物淡水阿雄今天第一天上工，與阿基師一起上場開直播，招攬人氣。（黃國峰攝）

2017台中春季國際旅遊大展，邁入第三天，一大早民眾陸續進場搶好康。（黃國峰攝）

「2017台中春季國際旅遊大展」魅力無法擋！首兩日湧入2萬人潮後，19日鑼密鼓進入第三天，適逢週日不用上班，一早即出現大批排隊人潮，9點半一開門民眾蜂湧入內，做足功課直奔展攤前搶便宜，業者也祭出更多優惠商品，搶攻消費者荷包，想A好康民眾趕緊入場選購！

今天適逢週日不用上班，業者卯力祭出更多優惠衝買氣，福容大飯店廚藝總監阿基師站台秀廚藝，在禽流感之際教導製作無蛋沙拉，現場博得滿堂彩；還有各家業者吉祥物穿梭在會場，成為最吸睛的寵兒，許多朋友爭相合影直呼超可愛！

主辦單位推出精彩節目讓民眾大飽眼福，今天有「工作其實沒那麼難」~台中市職崖發展中心教您快樂過生活、埔里鎮肚皮舞表演、麗寶樂園熱舞秀、國際蘭展活力舞蹈秀等等，有獎徵答更是民眾匯集人氣之地，下午的大會抽獎勢必掀起一陣陣高潮！

桃園王先生趁著放假回台中逛旅展，他說不用門票這麼好康一定要來！現在國外旅遊感覺比國內便宜，特地來選購海外行程，希望能夠撿到便宜；潘小姐則是鎖定國內旅遊，她表示，孩子還很小不想長途跋涉，她直奔麗寶樂園度假區，挑選合適行程，希望一站滿足大人及小孩的需求。

「2017台中春季國際旅遊大展」由旺旺中時媒體集團主辦，即日起在台中市「中時國際會展中心」登場，網羅全台220家廠商、規模高達700展攤，7大區域商品包羅萬象；更推出6大抽獎活動刺激買氣，包括不限消費金額送好禮、滿500元抽好禮、萬元好禮加碼送、打卡送好禮、下載翻報拿好禮及新春摸彩，展期至20日止。

(中時)