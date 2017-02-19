台中旅展新年好康 水果農漁特產新鮮上市
台中旅展，新年好康！高雄物產館台中店在2017台中春季旅遊大展設攤，來自吉園圃認證的有機番茄與南瓜，還有新鮮鮭魚，很多來逛旅展民眾順便採購美味蔬果和農漁特產，不必跑一趟高雄，在台中旅展滿載而歸。
開設在台中市西區五權西路一段的「高雄物產品台中店」，看好台中春季旅展商機不缺席，在會場內設攤推出眾多高雄優質農漁特產品，還有香甜的各色番茄，民眾試吃後，稱香甜好吃，一試成主顧。
業者表示，農產品獲吉園圃認證，園圃標章申請對象限「依農業產銷班設立暨輔導辦法設立登記之產銷班」與「依農場登記規則核准登記之農場」，申請作物限國產生鮮之蔬菜、水果作物及自產農產加工品，民眾食用安心食用有保證。
「高雄物產品台中店」表示，高雄吉園圃小番茄原價1斤120元，旅展推廣價每盒99元，還有純正蜂蜜和紅薑黃等產品，也歡迎民眾來店用餐，持在台中旅展的宣傳單，到店裡 用餐餐點打9折優惠，憑券購物可享95折優惠，（VIP會員不再享折扣），憑券來店消費滿1500元，還送神秘小禮物。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。