台中旅展新年好康 水果農漁特產新鮮上市

「高雄物產品台中店」銷售高雄吉園圃小番茄原價1斤120元，旅展推廣價每盒99元。（盧金足攝）

台中旅展，新年好康！高雄物產館台中店在2017台中春季旅遊大展設攤，來自吉園圃認證的有機番茄與南瓜，還有新鮮鮭魚，很多來逛旅展民眾順便採購美味蔬果和農漁特產，不必跑一趟高雄，在台中旅展滿載而歸。

開設在台中市西區五權西路一段的「高雄物產品台中店」，看好台中春季旅展商機不缺席，在會場內設攤推出眾多高雄優質農漁特產品，還有香甜的各色番茄，民眾試吃後，稱香甜好吃，一試成主顧。

業者表示，農產品獲吉園圃認證，園圃標章申請對象限「依農業產銷班設立暨輔導辦法設立登記之產銷班」與「依農場登記規則核准登記之農場」，申請作物限國產生鮮之蔬菜、水果作物及自產農產加工品，民眾食用安心食用有保證。

「高雄物產品台中店」表示，高雄吉園圃小番茄原價1斤120元，旅展推廣價每盒99元，還有純正蜂蜜和紅薑黃等產品，也歡迎民眾來店用餐，持在台中旅展的宣傳單，到店裡 用餐餐點打9折優惠，憑券購物可享95折優惠，（VIP會員不再享折扣），憑券來店消費滿1500元，還送神秘小禮物。

(中時)