壢西坪休閒農業區 有20個觀光果園
「2017台中春季國際旅遊大展」進入第3天，優惠活動一籮筐！苗栗縣壢西坪花果休閒農業果香四溢，高達20個觀光採果農場，以高接梨、葡萄為大宗，壢西坪產業文化發展協會也製作番茄餅，別具特色吸引饕客嘗鮮！
壢西坪地區在行政院農委會苗栗縣政府協助下，已成立「壢西坪休閒農業專區」，未來農業生產段共640公頃，作物水果為主，有高接梨、葡萄、草莓、芭樂、番茄及楊桃等，香草、花卉亦屬多數。
壢西坪休閒農業專區包括永佳果園、水果王果園、吧哈崎生態園區、金蜂園藝及虎地坑幽谷生態農園等20個觀光採果農場，遊客可以在農作果樹盛產期時，規劃壢西坪採果行程，帶著愉悅的心情滿載而歸。
遊客也可走訪隘勇古道、挑茶古道、壢西坪舊機場及鯉魚潭水庫，或者到viavilla魔法莊園，漫步於占地5公頃的園林，莫內「睡蓮池上的橋」、梵谷知名「鳶尾花」，2位印象派大師經典畫作的良辰美景，不經意地呈現與自然山林巧妙結合！
住宿方面選擇也不少，御品園民宿、自然風情民宿、今葉山莊及花自在食宿藝術館，都是不錯的選擇；山林鳥日子及水玉妮光農品舖子，是露營的好去處，山林鳥日子更提供60營位，場地寬闊十分舒適。
(中時)
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