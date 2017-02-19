東方的橄欖油！新竹縣湖口鄉茶油打出在地安心品牌

鑫香製油有限公司參加2017台中春季旅遊大展，推出好茶油打出在地安心的品牌。（盧金足攝）

2017台中春季國際旅遊大展，邁入第三天，上午展場燈都還沒開，外頭就有不少民眾到場等著進場。（黃國峰攝）

受黑心油風暴影響，國人加強重視食品安全，新竹縣湖口鄉特產「茶油」，鑫香製油有限公司參加2017台中春季旅遊大展，讓民眾試飲的茶油，滴滴精純，反而不像一般油品的油膩感，好油打出在地安心的品牌，果然有好理「油」！

新竹縣湖口鄉茶油產業，以一級農業為基礎，結合二級製造業，三級服務的優勢，連結在地資源，展開跨產業的版圖，搶得市場商機。

「看得到、摸得到、吃得到、買得到！」鑫油製油老闆高裕勝強調，創造以服務為導向的農產品，還開發現在最夯的體驗經濟，吸引很多民眾認識有「東方橄欖油」美譽的茶油，進而食用健康茶油。

高裕勝表示，茶油好處多多，油茶、橄欖油、椰子與油棕並列世界四大木本油科樹種，茶油除了具有獨特的香氣與風味，還適合各種不同的烹調方式使用，來自土地的天然資源，還有產銷履歷，讓民眾可以安心食用。

為自己茶油掛保證的鑫油製油說，茶油不僅是廚房料理的好食材，以茶油淋在煮好的麵線，吃出「媽媽的味道」，茶油質地佳，有時剩下的茶油抹在手上，具滋潤效果。

新竹縣湖口鄉也推出茶油產業鏈建構與行銷發展計畫，強調茶油產業落實從生產到加工製造，以及後續銷售都能夠在當地完成，塑造感官與思維認同，茶油營養價值高，受到消費者青睞。

(中時)