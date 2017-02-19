屠宰場的愛情 肉與靈奪柏林影展金熊獎
匈牙利女導演伊爾蒂蔻恩伊達（Ildiko Enyedi）執導的愛情故事「肉與靈」（On Body and Soul, 暫譯），今天贏得第67屆柏林影展最佳影片金熊獎。
此片描述在布達佩斯屠宰場工作的兩個寂寞的靈魂，因為都重複夢到同樣夢境，漸漸對彼此產生情愫的愛情故事。
伊爾蒂蔻恩伊達受獎時，感謝柏林影展肯定她18年來第一部長篇敘事電影：「只有心胸寬大的人，才能進入這部片子。」
評審團主席范赫文（Paul Verhoeven）表示，7人組成的評審團之所以被「肉與靈」吸引，是因為此片讓人想起日常生活中太常遺忘的「同理心」。
芬蘭導演阿基郭利斯馬基（Aki Kaurismaki）描述歐洲難民的喜劇電影「希望的另一面」（The Other Side of Hope, 暫譯）原本被看好勇奪金熊，最後僅贏得最佳導演銀熊獎。1060219
(中央社)
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