中韓外長會見 王毅重申反THAAD
大陸外交部長王毅指出，中國大陸反對在南韓部署「終端高空防衛系統」，強調「一國的安全不應建立在損害別國安全的基礎」之上。
王毅說，中國理解南韓維護自身安全的需要，但韓方也應尊重中國大陸的正當立場。
中新社報導，王毅在德國時間18日出席第53屆慕尼黑安全會議時，會見南韓外長尹炳世作上述表示。
王毅表示，今年是中國大陸與南韓建交25年，雙方應珍惜中韓關係迄今取得的寶貴成果，努力排除目前存在的干擾，使兩國戰略合作夥伴關係得以健康發展。
他也重申，中方反對在南韓部署「終端高空防衛系統」（THAAD，或稱薩德反導系統）的立場。
王毅說，當前朝鮮半島局勢日趨複雜嚴峻，但不能放棄爭取和平的努力。各方在嚴格執行聯會國安理會決議的同時，也應積極探索恢復談判，斬斷朝鮮半島核問題的負面循環。1060219
(中央社)
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