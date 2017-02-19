楊冪10年前竟幫劉亦菲撐傘！ 真相超暖

楊冪、劉亦菲在片場互相撐傘，舊照引發熱議。（圖／取材自新浪娛樂微博）

楊冪、劉亦菲合作《神鵰俠侶》成為好姊妹。（圖／取材自劉亦菲、楊冪微博）

大陸女星楊冪、劉亦菲扮起古裝模樣美若天仙，其中劉亦菲擁空靈仙氣，被封為「神仙姐姐」;楊冪外形甜美，也有「古裝劇女神」稱號。而近日網路上則瘋傳一張楊冪、劉亦菲多年前側拍照，楊冪替身旁的劉亦菲撐傘，雙姝10年前舊照引發熱議。

劉亦菲與楊冪2006年合作《神鵰俠侶》演技受肯定，演藝事業也各自發展，雙姝也拍出好交情，成為好姊妹，而近日則有網友翻出劉亦菲與楊冪側拍舊照，楊冪替身旁的劉亦菲撐傘，照片立刻引發熱議，但下一張照片則是劉亦菲為楊冪撐傘，不難看出兩姊妹感情好，互相幫彼此撐傘。

不只是撐傘照，日前網友也曬出與楊冪、劉亦菲合照，儘管雙姝當年模樣稚嫩，不過五官依舊俏麗，對比現今則是多了成熟韻味，兩新生代女星同框更是引發觀眾許多回憶。

(中時電子報)