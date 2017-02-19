NBA》三分球大賽大爆冷門 戈登驚險封王
19日全明星周末接著登場的三分球大賽，首輪就先爆冷門，去年冠軍勇士「浪花弟」克雷湯普生意外出局，最後變成騎士厄文與火箭艾瑞克戈登正面對決，戈登最終21分擊敗厄文18分，驚險拿下今年三分球大賽冠軍。
第1輪先由黃蜂肯巴沃克上場，結果他投19分，接著騎士厄文20分、小牛麥修斯11分、火箭艾瑞克戈登25分、湖人尼克楊18分、拓荒者麥科倫10分、暴龍羅瑞9分，最後登場的去年冠軍勇士克雷湯普生18分，意外首輪淘汰。
到了決賽，率先登場的還是沃克，表現卻比首輪還差，只拿17分收場，厄文隨即投進20分，成為冠軍候選，讓最後登場的艾瑞克戈登感受不少壓力，沒想到戈登最後也投20分(主因是最後1點只進1球)，竟跟厄文打成平手。
必須進行驟死賽的兩人，先由厄文上場投進18分，給予艾瑞克戈登較小壓力，這次戈登不打算手軟了，他投進21分，漂亮取得今年三分球大賽冠軍頭銜。
接著進行公益三分球大賽，是為剛過世的知名記者賽格籌組基金會募款，新科三分球王戈登、哈登、迪羅薩、WNBA坎蒂絲帕克與藝人一起上場，共募13萬美元，最後由歐尼爾抱著小孩把球放進，象徵完成總共50萬美元的基金募款。
(中時電子報)
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