蝶戀花33死 觀光公路雙首長請辭
蝶戀花旅行社遊覽車翻覆意外釀33死，交通部次長王國材證實，公路總局長陳彥伯和觀光局長周永暉已經口頭請辭，表示願意負責，交通部則還在評估是否同意或慰留。
蝶戀花旅行社遊覽車13日在國5發生翻覆意外，造成33人死亡、11人受傷慘劇，也引發社會大眾關注遊覽車司機過勞、拼裝車和遊覽車靠行議題。
對此，交通部次長王國材今天證實，觀光局長周永暉、公路總局長陳彥伯已經口頭向交通部長賀陳旦請辭，以表示負責，不過最後結果還是得等賀陳旦裁示。
他表示，2位局長都上任不久，遇上意外也非常認真在處理後續，因此到底會不會同意2位局長請辭一事還得經過通盤考量。1060219
(中央社)
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