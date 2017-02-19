退休創高醫9項第1 李惠娥返校分享經驗

上個月底甫退休的高雄醫學大學牙醫學系教授李惠娥，在高醫服務逾40載，提拔後進不餘遺力，並締造9項第1紀錄，堪稱女力時代典範；她今天返回母校演講分享在職服務經驗。

高醫大口腔醫學院上午在校內舉行「李惠娥教授榮退專題演講」，吸引大批李惠娥老中青三代的桃李前來聽講，現場座無虛席。

年近七旬的李惠娥，從進高醫大就讀、服務至退休一路奉獻給高醫。

她是高醫大口腔醫學院第1名培育出來的博士，也是高醫大第1名女性口腔醫學院院長、牙醫學系主任、高醫大附設中和紀念醫院牙科部長、補綴科主任、家庭牙醫科主任，以及高醫大董事會第1名牙醫背景的女性董事，加上當年以第1名成績考進高醫大牙醫系、第1名成績畢業，9項第1的輝煌紀錄在高醫無人能出其右。

從小就很會讀書的她說，高雄女中畢業後，原本想考生物相關科系，因父親一句話「查某囝仔做醫生嘛沒嘜」而如父母所願考上牙醫系。

李惠娥在高醫服務期間除曾隨夫婿高醫大附院放射腫瘤科醫師連熙隆到日本進修2年外，職場沒有離開過高醫，她把一生最精華的歲月都奉獻給高醫，作育英才、照顧病患，不計其數。

李惠娥關心弱勢族群，她從大學期間就參與教會醫療，常深入偏鄉離島義診，她的第1篇升等論文就是探討那瑪夏原住民孩童與漢人孩童牙齒的差異。

在交通不發達的民國60年代，李惠娥不畏路遙，靠著兩腿步行8小時翻山越嶺，從甲仙附近走到那瑪夏不知多少回，為200多名原住民孩童檢查口腔，這份行醫信念與毅力，讓年輕一輩望塵莫及。

李惠娥育有兩名女兒，大女兒也是高醫大牙醫學系畢業，在李惠娥掌舵高醫大附院牙科時，適逢女兒快畢業，她特別將女兒送到台北一家醫學中心實習、工作，讓女兒專心學習，沒機會享受「特權」，也迴避外界不必要的干擾及壓力；李惠娥二女兒則研習中醫，目前在香港工作。

高醫大牙醫學系副教授王兆祥是李惠娥的學生，他說，「李教授有副阿婆心！」，李惠娥拉拔學生不遺餘力，當學生要升等時，她比學生還緊張，時時盯著學生的論文，關心是否順利過關。

他又說，20年前，恩師與他師生倆合編的「局部活動義齒製作手冊」至今仍是高醫大牙醫學系的教材。

退休是人生另一階段的開始，李惠娥除了繼續擔任高醫大董事，為母校的未來發展盡分心力外，也應聘到一所專校繼續培育下一代；她希望用餘生多陪伴家人、學生，活出精彩、快意的人生下半場。 1060219

(中央社)