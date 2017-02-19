全台首創就業「夢想載卡多」開進台中春季旅展

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勞動部勞動力發展署中彰投分署將「夢想載卡多」就業專車開進台中春季旅展，這座行動版的就業中心，吸引很多民眾。（盧金足攝）

來參加台中春季旅展，可能也會幫你找到好工作！

勞動部勞動力發展署中彰投分署開來一台就業專車，這台載著夢想的「夢想載卡多」專車，就是一座行動版的就業中心，進駐台中春季旅展中心，吸引很多民眾。

專門為就業、職訓機動服務打造的「夢想載卡多」巡迴車，不僅可以廣播、網路查詢就業及職訓資訊，更可即時視訊，向就業服務站資詢，走進偏鄉服務，提供全面及快速的資訊給求職民眾。

勞動力發展署中彰投分署長陳瑞嘉希望夢想載卡多在中彰投合作體系下發揮功能，「夢想載卡多」針對偏鄉服務設計，配備就業服務員提供諮詢，並透過搭載的行動上網、筆電、視訊系統，提供最新就業、職訓情報及諮詢服務，並隨車配置遮陽桌椅組供民眾使用，軟硬體俱全。

為了解決偏遠地區因交通不便、資源不足等問題，「夢想載卡多」因此誕生，乘載求職朋友們的夢想，和大家尋找理想工作及穩定就業的願望，巡迴車的高機動性，深入各鄉鎮角落服務大家，這次開進台中春季旅展，民眾了解求職、求才、職訓和創業等，提供民眾最積極的面對面服務。

(中時)