女星直播走光大露奶 尷尬尖叫

阿根廷女星維吉妮雅(左)一個舉手投足大露奶！（圖／翻攝YouTube）

29歲的阿根廷女星維吉妮雅(Virginia Gallardo)日前和粉絲互動開直播，她在訪問期間，為了整理頭髮，不小心雙手一往上，讓短薄紗下的雙乳全曝光，且第一時間她毫不自知。

維吉妮雅日前接受另一位藝人弗洛兒（Flor Vigna）的直播訪問，兩人和粉絲大談生活趣事，一旁的維吉妮雅卻在舉手投足之間，因為一個雙手高舉，不小心讓衣服也一起拉起，但薄紗上衣實在太短，加上她真空上陣，雙乳完全曝光在網友面前，影片被瘋傳！

由於第一時間維吉妮雅完全沒發現，還是在網友留言提醒後，她尷尬尖叫，主持人弗洛兒也趕緊道歉化解，但其實在受訪片段一開始，維吉妮雅一個撥髮就已經走光，當時就有眼尖網友發現，沒想到事後是雙乳完全曝光；也因影片造成網友瘋狂轉載，最後直播影片被刪除，但不少人早已截圖存檔。

(中時電子報)