「菇神」特色料理 台中旅展吸睛又吸金
「菇神」常參加全省各大展售會及百貨伴手禮專櫃展售，這次也響應參加2017台中春季旅展，很多逛旅展民眾一看到「菇神」攤位就說「在新社，我去過，小火鍋很好吃！」
菇神董事長林明順從事菇蕈產業已有20多年，一直堅持最好的品質，創店之初，他走訪大陸內地，考察大陸各省特色菇蕈與栽培場，並不忘前往內地菇類交易市集，蒐集內地特色料理訣竅，把大陸菇類美食移植台灣，開啟了台灣菇蕈美食新頁。
2006年菇神邁開腳步，除推廣養生菇蕈料理外，更結合休閒觀景主題，開創特色餐廳，董事長林明順擇定菇的故鄉「台中市新社區」，結合「養生」、「美食」、「休閒」成立菇神觀景餐廳。餐廳位於新社區，台灣高達60%香菇來自這個美麗的山城。
菇神特色鍋品首推「家傳菇菇鍋」，這款火鍋料理、熬湯方式，來自餐廳負責人林明順的家傳手藝，鍋內添加新社鮮採六種菇蕈，滋味了得；另有家傳香菇肉燥，手上等椴木冬菇炆火滷製，掀鍋蓋那一瞬間，肉燥香氣樸鼻，搭配香Q米飯，更是一絕。
菇神品牌從商標設計、專利申請已行之多年，目前著重在自有品牌研發與行銷，2011年11月完成最具代表的商品-菇神玄耳露初採黑木耳，結合產學合作與中台技術科技大學食品系、行銷系共同努力，將木耳的種種好處推廣讓更多人能享受到。
(中時)
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