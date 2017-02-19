加州暴風雨成災 樹倒暴洪釀4死

我要評比

美國當局今天表示，氣象預報員評估為加州多年來最嚴重的毀滅性暴風雨，肆虐南加州並造成極大破壞，已奪走4條人命。

法新社報導，這場強大暴風雨從太平洋襲來，昨天狹帶強風暴雨重創加州並吹倒電線桿，導致洛杉磯地區6萬人無電可用，也造成機場數以百計航班延誤及取消。

根據美國有線電視新聞網（CNN），昨晚有13萬1000戶停電，許多地區也出現天坑。

官員表示，暴洪迫使數百人逃離家園，緊急救難人員也被迫進行多次急流救援，並使用充氣艇救起受困在洛杉磯河附近的許多民眾。

洛杉磯市消防局官員表示，1名55歲男子在樹木壓倒電線杆後觸電身亡。

地方媒體報導，另外2人在聖地牙哥地區車禍喪命，第4人則在車內遭淹沒死亡。

路透社報導，氣象預報中心（Weather PredictionCenter）氣象學家柏克（Patrick Burke）表示，在聖巴巴拉（Santa Barbara）附近雨量最多的地區，昨天累積雨量超過25公分，南加州其他許多觀測站則回報，雨量至少23公分。

柏克說：「對加州全境而言，這個冬天和雨季非常活躍，由於乾旱肆虐，人們需要如此，但有時候旱災是以水災告終，我們經歷1個極端情況後，馬上切換到另個極端情況。」（譯者：中央社周莉芳）1060219

(中央社)