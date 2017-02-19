周比蒼允付治喪費卻跳票 家屬批：跪假的
國道5號翻車事故罹難者追悼會今早9點在第二殯儀館懷源廳舉行，罹難者自救會長陳先生受訪表示，昨天家屬與周比蒼開協調會，周現場承諾代付治喪費用，聲稱只要給台灣仁本（葬儀社）清單，馬上就支付，但仁本今天卻說未接到消息，周比蒼留下的窗口電話至今也關機，家屬痛批毫無誠意，昨晚頭七「跪假的」。
陳先生說，周比蒼昨天在會議中允諾，不管是由台灣仁本處理，或是委外殯葬業者辦理，只要家屬出示喪葬費用清單，仁本認為項目合理，就可直接付這筆錢，每名罹難者平均約15萬左右。但從昨晚到今早，仁本卻說未接到周比蒼任何訊息，無法作主，要家屬自行跟周討錢。
陳不滿表示，昨天家屬好聲好氣跟周比蒼說，這是死人的事情，希望能優先處理，周現場允諾，會議全程都有錄影，現在距離火化剩不到一兩個小時，兩邊卻還沒協調好，周又把問題丟給仁本，自己在後面躲起來，甚至他昨天留下的聯絡窗口到現在還在關機中，「實在太誇張」。家屬不滿，周說要出喪葬費是假的，留的聯絡窗口也是假的，人前說一套、人後做一套。
(中時)
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